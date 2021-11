Von Mike Szymanski, Berlin

Adis Ahmetovic hat das alles gar nicht sofort begriffen. Er war so benommen von all den Eindrücken: die blauen Stühle im Plenarsaal, auf denen er nun Platz nehmen durfte. Nicht als Besucher, sondern als Abgeordneter der SPD, direkt gewählt im Wahlkreis 041, Stadt Hannover I. Der Blick nach oben, in die prächtige Kuppel. Das Rednerpult, dort, wo auch er einmal stehen wird, wenn sich sein Politikerleben erst mal sortiert hat.