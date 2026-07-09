Zum Hauptinhalt springen

SPD-Unmut über die Bundesregierung„Im Regierungsviertel-Raumschiff abgekoppelt von der Lebenswelt“

Lesezeit: 4 Min.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im  Wahlkampf, ärgert sich über Entscheidungen der Regierung mit Vizekanzler Lars Klingbeil.
Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im  Wahlkampf, ärgert sich über Entscheidungen der Regierung mit Vizekanzler Lars Klingbeil. Carsten Koall/dpa

Viele Sozialdemokraten sind unzufrieden mit der Bundesregierung – an der ihre Partei beteiligt ist. Gerade unter den Wahlkämpfern in den Ländern wächst der Ärger auch über die SPD-Spitze.

Von Meredith Haaf und Georg Ismar, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Hinter Manuela Schwesig leuchtet die Schönheit Mecklenburg-Vorpommerns, ein weißer Sandstrand, das Meer, getaucht in schönstes Abendlicht. Es ist der „MV Sommerabend 2026“ in Berlin, und die 1000 Gäste erleben in der Landesvertretung nun, wie Schwesig vor der Leinwand mit der Postkartenidylle sehr grundsätzlich wird. Die dienstälteste Ministerpräsidentin Deutschlands holt weit aus, erzählt, wie sie als Jugendliche die Wende erlebte, die Chancen, die Freiheit. Und es sei Quatsch, dass es heute keine Meinungsfreiheit mehr gäbe. Jeder, der in der DDR gelebt habe, wisse das eigentlich.

Zur SZ-Startseite

MeinungKoalition
:Diese Steuerreform hilft dem Land nicht weiter

SZ PlusKommentar von Alexander Hagelüken
Portrait undefined Alexander Hagelüken

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite