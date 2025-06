Einstimmig sprechen sich die 600 Delegierten am Sonntag für den viel diskutierten Schritt aus. Dieser und weitere wichtige Beschlüsse des Parteitags im Überblick.

Von Georg Ismar

AfD-Verbotsverfahren

Bei ihrem Bundesparteitag in Berlin hat sich die SPD durch mehr als 540 Seiten an Anträgen gearbeitet. Zum Abschluss am Sonntag stand die Debatte um ein AfD-Verbot im Fokus. Der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) zeigte sich optimistisch, dass der AfD inzwischen die dafür notwendige Verfassungsfeindlichkeit nachzuweisen sei. Wenn die Beweislage gut und stabil sei, müsse das Verbotsverfahren eingeleitet werden. „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?“, fragte Maier. Natürlich berge ein Verbotsantrag auch Risiken, das zeige das gescheiterte Verbotsverfahren um die NPD.