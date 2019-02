6. Februar 2019, 18:46 Uhr SPD Bürgergeld und Ermutigung

Parteichefin Andrea Nahles erläutert, wie sie Hartz IV reformieren will. Besser gestellt werden sollen unter anderem ältere Arbeitnehmer. Der Koalitionspartner übt Kritik.

Von Daniel Brössler , Berlin

SPD-Chefin Andrea Nahles will mit einer Abkehr von wesentlichen Elementen der Agenda 2010 des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder aus der Defensive kommen. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nannte sie nun Einzelheiten ihres Konzepts für den Umbau des Sozialstaats. Hartz IV solle durch eine "Bürgergeld" genannte Grundsicherung ersetzt werden. "Damit korrigieren wir die Sichtweise, die wir vor 16 Jahren eingenommen haben, als noch Massenarbeitslosigkeit herrschte", sagte Nahles. Unverändert lassen wolle die SPD die Höhe der Regelsätze. Die SPD setze mit ihrem Konzept, das Anfang kommender Woche bei der Klausurtagung des SPD-Parteivorstands beschlossen werden soll, aber eher auf "Bonussysteme, Anreize und Ermutigungen" als auf Sanktionen. Abgeschafft werden sollten "Sanktionen, die Obdachlosigkeit zur Folge haben". In einer zweijährigen Übergangsphase solle die Angemessenheit der Wohnung grundsätzlich nicht infrage gestellt werden.

Die Linke fordert stattdessen eine Anhebung des Regelsatzes, auch die Union lehnt die Pläne ab

Besser gestellt werden sollen nach den Plänen von Nahles auch älterere Arbeitslose. Zusätzlich zu den geltenden Regelungen soll sich der Anspruch mit der Dauer der Beitragszahlung erhöhen - bei einer Beitragszeit von 20 Jahren um drei Monate, bei 25 Jahren um sechs Monate und nach 30 Jahren um neun Monate. Teil des Konzepts ist auch das von der SPD bereits im Wahlkampf 2017 geforderte "Arbeitslosengeld Qualifizierung". Dies soll der Höhe des Arbeitslosengeld I entsprechen, aber nur zur Hälfte auf die Dauer des Arbeitslosengeldanspruchs angerechnet werden und der gezielten Qualifizierung dienen.

Die SPD plane in ihrem Konzept überdies eine Kindergrundsicherung außerhalb der bisherigen Hartz-IV-Zahlungen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro pro Stunde wolle die SPD "perspektivisch" auf zwölf Euro anheben. Tarifgebundene Unternehmen sollten Steuervorteile erhalten.

"Die Pläne der SPD sind eine Abkehr von der erfolgreichen Arbeitsmarktreform Agenda 2010", kritisierte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Sie würden "zu einer Verlängerung von Arbeitslosigkeit führen, anstatt die Aufnahme einer neuen Arbeit engagiert zu fördern". Offen sei er aber für "Nachjustierungen". Die Grundsicherung müsse vereinfacht und die Hinzuverdienstmöglichkeiten "so verbessert werden, dass die Anreize zur Aufnahme einer Vollzeittätigkeit gerichtet sind".

Kritik kam auch von der Linken im Bundestag. "Wir brauchen weder Wahlkampfmanöver noch Mogelpackungen, aber dringend einen vorurteilsfreien Sozialstaatsdialog, der das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes wieder ernst nimmt", sagte Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch der Süddeutschen Zeitung. "Ein guter Start und eine echte Abkehr von Hartz IV wäre eine sofortige Anhebung der Regelleistungen auf 582 Euro, wie es die Wohlfahrtsverbände fordern sowie das Verbot von Leiharbeit und sachgrundloser Befristung", betonte er. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Marco Buschmann, sprach vom "nächsten Wahlgeschenk" der SPD nach den Rentenplänen von Arbeitsminister Hubertus Heil.

Auf Ablehnung stießen die Pläne auch beim Koalitionspartner CDU/CSU. "Eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitslose setzt völlig falsche Anreize", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU). Statt den Übergang Älterer in die Rente zu organisieren, sei es "notwendig, Ältere schneller und langfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren."