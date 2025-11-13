Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das bekommt in dieser Woche vor allem die Berliner SPD zu spüren. Am Wochenende hatte ein Eklat bei der Kreisdelegiertenversammlung in Berlin-Neukölln die Partei bis in die Führungsgremien hinauf erschüttert. Der dort amtierende Bürgermeister Martin Hikel hatte nur 68,5 Prozent Zustimmung der Mitglieder als Kandidat für die Wahlen im kommenden Jahr erhalten – ohne Gegenkandidaten. Zuvor hatte es Kritik unter anderem an seinem medienwirksamen Vorgehen gegen organisierte Kriminalität gegeben. Am Ende schmiss Hikel hin.