In einem guten Jahr wird in der Hauptstadt gewählt. Bei der SPD stapeln sich bereits die Vorschläge, wer für die Partei antreten sollte. Manch eine bringt sich auch selbst ins Spiel – zum Beispiel Franziska Giffey.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Berlin hat sich auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey in den Urlaub verabschiedet. „Mit der Familie im Garten und am Meer“ wolle sie die Zeit verbringen, vertraute sie kürzlich dem Tagesspiegel an. Doch bevor Giffey mit der Erholung begann, stiftete sie noch allerhand Unruhe in ihrer Partei. „Es ist eine sehr entscheidende, zukunftsweisende Frage, wer beim nächsten Mal die SPD-Spitzenkandidatur übernimmt“, erklärte sie vor Abreise im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (DPA).