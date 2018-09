21. September 2018, 19:59 Uhr SPD-Basis Es brodelt

Die Vorgehen der Parteispitze in der Maaßen-Affäre hat viele Sozialdemokraten aufgewühlt und verärgert.









Von D. Fürst,T. Hahn, S. Höll, H. Ott, L. Schnell, V. Wulf, C. Wernicke

20 Jahre war er Teil von ihr, er war stolz auf die SPD, auf Helmut Schmidt und Willy Brandt. Doch dann kamen Zweifel: "Ist es noch richtig, dieser Partei anzugehören?", fragte sich Sven Krüger der Oberbürgermeister im sächsischen Freiberg. Und er fand eine Antwort: "Seit heute gehöre ich keiner Partei mehr an", schrieb er am Freitag auf Facebook. Krüger ist nicht der Einzige, den die Beförderung des Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär aufgewühlt hat. An der SPD-Basis brodelt es. ...