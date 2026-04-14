Interview zur SPD in Baden-Württemberg„Wir haben nicht mehr viel zu verlieren“

Die SPD hat in Baden-Württemberg mit 5,5 Prozent ein desaströses Wahlergebnis erlitten. Nun kandidieren Isabel Cademartori und Robin Mesarosch für die Landesspitze – zwei junge Politiker aus verschiedenen Lagern, die fast alles anders machen wollen.

Interview von Roland Muschel und Vivien Timmler, Stuttgart/Berlin