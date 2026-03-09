Zum Hauptinhalt springen

Wahl in Baden-WürttembergDie SPD wird plötzlich Kleinpartei

Lesezeit: 3 Min.

Der glücklose Spitzenkandidat Andreas Stoch (li.) zusammen mit SPD-Chef Lars Klingbeil.
Der glücklose Spitzenkandidat Andreas Stoch (li.) zusammen mit SPD-Chef Lars Klingbeil. Tobias Schwarz/AFP

Die SPD schneidet bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg so schlecht ab wie noch nie in ihrer Geschichte. Statt sich mit eigenen Fehlern zu beschäftigen, sieht die Parteispitze lieber einen Ausrutscher.

Von Vivien Timmler, Berlin

Shakuntala Banerjee hat es sicher nicht so gemeint, wie es rüberkam. Nachdem die ZDF-Moderatorin am Sonntagabend die Ergebnisse der Grünen, der CDU und der AfD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg analysiert hatte, sagte sie einen vielsagenden Satz: „Wir wollen jetzt schon einmal zu den kleinen Parteien schauen – und wir beginnen mit der SPD.“ Der hat gesessen.

Baden-Württemberg
:SPD stürzt ab, Stoch tritt zurück

Ein Wahlabend zum Vergessen: Die Sozialdemokraten halbieren ihr Ergebnis und müssen zeitweise sogar um den Einzug in den Landtag zittern. Wie konnte es so weit kommen?

SZ PlusVon Vivien Timmler

