Shakuntala Banerjee hat es sicher nicht so gemeint, wie es rüberkam. Nachdem die ZDF-Moderatorin am Sonntagabend die Ergebnisse der Grünen, der CDU und der AfD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg analysiert hatte, sagte sie einen vielsagenden Satz: „Wir wollen jetzt schon einmal zu den kleinen Parteien schauen – und wir beginnen mit der SPD.“ Der hat gesessen.
Wahl in Baden-WürttembergDie SPD wird plötzlich Kleinpartei
Lesezeit: 3 Min.
Die SPD schneidet bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg so schlecht ab wie noch nie in ihrer Geschichte. Statt sich mit eigenen Fehlern zu beschäftigen, sieht die Parteispitze lieber einen Ausrutscher.
Von Vivien Timmler, Berlin
Baden-Württemberg:SPD stürzt ab, Stoch tritt zurück
Ein Wahlabend zum Vergessen: Die Sozialdemokraten halbieren ihr Ergebnis und müssen zeitweise sogar um den Einzug in den Landtag zittern. Wie konnte es so weit kommen?
Lesen Sie mehr zum Thema