Shakuntala Banerjee hat es sicher nicht so gemeint, wie es rüberkam. Nachdem die ZDF-Moderatorin am Sonntagabend die Ergebnisse der Grünen, der CDU und der AfD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg analysiert hatte, sagte sie einen vielsagenden Satz: „Wir wollen jetzt schon einmal zu den kleinen Parteien schauen – und wir beginnen mit der SPD.“ Der hat gesessen.