Die SPD will einem Medienbericht zufolge bei dem für Montag geplanten Autogipfel mehrere Sofortmaßnahmen auf den Tisch bringen. Zentraler Punkt soll eine neue Abwrackprämie sein. Wer seinen Verbrenner zugunsten eines neuen E-Autos abschafft, soll einen Bonus von 6000 Euro erhalten. Das geht nach Informationen des Stern aus einem Papier der Wirtschaftspolitiker der SPD-Fraktion hervor. Beim Wechsel zu einem gebrauchten E-Auto soll es demnach 3000 Euro als Bonus geben. Die Union sprach von einem absurden Vorschlag, sie will andere Hebel in Bewegung setzen.