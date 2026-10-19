Mit Protest kennt sich Frankreich aus: Demos und Streiks sind Teil einer gewissen Routine. Was sich allerdings am Wochenende ereignet hat, sticht heraus. „Das Chaos, das an diesem 17. Oktober 2026 vor allem die großen Städte des Landes erfasst hat, Paris, Marseille, Lyon, wird wohl eine Zäsur bleiben, ein Fanal“, kommentiert unser Korrespondent in Paris, Oliver Meiler .

Aus einer legitimen Protestbewegung sei eine Plattform für Zorn jeder Art geworden. Davon profitierten vor der Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 jene, die das Land maximal polarisieren wollten. „Ein trauriges Szenario“, wie Oliver Meiler schreibt. Präsident Emmanuel Macron wandte sich am Sonntagabend an seine Landleute, er verurteilte die Gewalt, versprach aber nichts Konkretes.

In Berlin haben am Wochenende Linke, SPD und Grüne ihre Sondierungen abgeschlossen und möchten Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Die Union übte scharfe Kritik an dieser Annäherung. „Wer die politische Mitte stärken will, darf mit Linksradikalen keine Gespräche führen“, sagte etwa Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und forderte: „Hört auf damit!“ Unsere Korrespondentin in Berlin, Meredith Haaf, findet die Warnungen mancher CDU-Politiker vor Rot-Grün-Rot zunehmend schrill – die Urheber sollten aufpassen, dass sie die demokratische Atmosphäre „nicht vollends vergiften“, kommentiert sie.



Leider kommen auch aus der Wirtschaft wenig ermutigende Nachrichten: So will Volkswagen für viele seiner weltweit insgesamt 600 000 Beschäftigten bis 2030 die Gehälter einfrieren. Das berichten Alexander Hagelüken und Paulina Würminghausen. Der Verzicht auf Lohnerhöhungen könnte wegen der Inflation einen Einkommensverlust von etwa zehn Prozent bedeuten. Es ist eine Nachricht, die die deutschen Abstiegsängste vergrößern dürfte.

Aber es gibt auch positive Entwicklungen: Meine Kollegin Lisa Nienhaus weist in ihrem Kommentar zur wirtschaftlichen Lage auf eine davon hin.

Was heute wichtig ist

SPD-Bundestagsabgeordnete rebellieren gegen Linksbündnis. Teile der Bundestagsfraktion warnen die Berliner SPD vor der Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Linken in Berlin. Sie finden, der Linken-Landesverband sei nicht regierungsfähig. Die bisherige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kritisiert die Pläne ihres Landesverbands, Wohnungen zu vergesellschaften. Zum Artikel

EXKLUSIV VW plant, Gehälter bis 2030 einzufrieren. Hunderttausende Beschäftigte sollen auf Lohnerhöhungen verzichten, zeigen interne Unterlagen. Die neuesten Pläne sind eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen Vorstand und Arbeitnehmerseite. Zum Artikel

Macron: „Nichts rechtfertigt das, nichts erklärt das, nichts entschuldigt es“. In einer Ansprache an die Nation hat Frankreichs Präsident Macron die Gewalt bei den Demonstrationen an diesem Wochenende verurteilt. Er sagte auch, er verstehe Franzosen, die sich angesichts der gestiegenen Lebenshaltungkosten sorgten. Neue Versprechen aber machte er ihnen nicht. Zum Artikel

Selenskij: USA liefern Ukraine wieder Geheimdienstdaten. „Wir sind dafür sehr dankbar“, sagte der ukrainische Präsident. Zuletzt sei der Austausch der US-Informationen unterbrochen worden. Sein Land ist auf die Daten angewiesen, um ballistische Raketen zu orten, die Russland abfeuert. „Sollten sich die USA an die Seite Russlands stellen, können wir nicht überdauern“, sagte Selenskij in einem Interview mit NBC. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

Vier Tote durch Feuer auf Militärbasis in Kanada. Bei einem Brand auf dem Militärstützpunkt Wainwright in Kanadas Provinz Alberta sind vier Menschen gestorben, mindestens 19 wurden lebensgefährlich verletzt. Das Feuer hatte sich in kürzester Zeit ausgebreitet und ein Übungsgelände erfasst, wo Soldaten trainierten, sagte Kommandeur Wade Rutland vor der Presse. Die Ursache für den Brand werde noch untersucht. Zum Artikel

Hubertus Heil schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz nicht aus. Er bekomme viele Ermutigungen aus der Partei, anzutreten, sagte Heil in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Er könne aber nur sagen: „Ich kann das nicht ausschließen“. Es käme auf das Team an, die Aufgaben seien groß. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wie der BW-Stack den Deutschland-Stack ergänzen soll. Baden-Württembergs Digitalchefin Ronja Kemmer erklärt im Interview mit SZ Dossier, welche offenen Fragen des Deutschland-Stacks der BW-Stack beantworten soll. Zugleich dämpft sie die Erwartungen an den Start der digitalen Brieftasche. Auch wichtig: Der Digitalgipfel der Bundesregierung bekommt einen deutsch-kanadischen Schwerpunkt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Ex-BDI-Präsident Russwurm warnt vor Europas Rückstand bei Zukunftstechnologien. Zu wenig Kapital, zu viel Nostalgie: Der heutige Acatech- und frühere BDI-Präsident Siegfried Russwurm beurteilt Europas Chancen im globalen Innovationswettbewerb kritisch. Europa könne im Rennen mit China und den USA nur mit einem klaren Fokus bestehen. Was der Staat leisten muss und wo die Unternehmen gefragt sind, verrät er im Interview. Zum Briefing