(SZ) Seit Mitte Mai ist in Berlin regelmäßig der Spazierklub unterwegs. Wie andere Spazierklubs, zum Beispiel solche in Osnabrück oder Hamburg, soll das gemeinsame Spazierengehen von Hunderten Menschen helfen, entspannt neue Leute kennenzulernen und so die Einsamkeit der Großstädte ein wenig zu lindern. Die Katholische Nachrichtenagentur berichtet darüber und schildert auch die Minuten am Treffpunkt, bevor gemeinsam losspaziert wird. Dabei hat sie die Beobachtung gemacht, dass einige tatsächlich allein gekommen sind. Sie scheinen demnach darauf zu warten, „dass jemand anderes den ersten Satz sagt“. Genau, der berühmte erste Satz. Schwer und bedrohlich hängt er über den jungfernhaften Beziehungen, die sich doch schon längst hätten entspinnen können, wenn eben nicht diese verflixte Angst da wäre, gleich mit der Ouvertüre den ersten freundlichen Blick, das einladende Lächeln mit ein paar schief gebauten Worten zu vermasseln.