Der Bundesrat will die Bundesregierung dazu bewegen, die Kürzungen bei den Integrationskursen wieder aufzuheben. In einer am Freitag verabschiedeten Entschließung forderte die Länderkammer, den Zulassungsstopp zurückzunehmen. Die Kurse seien „eine zentrale Investition in die Zukunftsfähigkeit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, heißt es in der Entschließung, die von Bremen und Niedersachsen vorgeschlagen wurde. Der zügige Erwerb der deutschen Sprache „öffnet die Tür zu Ausbildung und Arbeitsmarkt, aber auch zu gesellschaftlicher Teilhabe und demokratischer Mitwirkung“. Verwiesen wird zudem auf die Situation der Träger, die Integrationskurse anbieten. „Gerade Angebote im ländlichen Raum und in unmittelbarer Wohnortnähe geraten durch die neue Regelung unter erheblichen Druck“, heißt es in der Begründung der Entschließung. „In der Folge treffen die Einschnitte zugleich anspruchsberechtigte Kursteilnehmende, die sich infolge der Kürzungen auf längere Wartezeiten bis zu einem Kursbeginn einstellen müssen.“