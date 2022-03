Von KJAN, Madrid

Ein Novum in der spanischen Politik: Die rechtspopulistische Partei Vox steht vor ihrer ersten Regierungsbeteiligung. In Spaniens größter Region Kastilien und León will der konservative Partido Popular (PP) erstmals mit den Rechten eine Koalition eingehen. Alfonso Fernández Mañueco, der im Februar die Wahl in der zentralspanischen Region gewann, hat sich mit Vox darauf geeinigt, dass die Rechtspopulisten künftig nicht nur drei Minister und den Vize-Regionalpräsidenten stellen, sondern auch den Präsidenten des Regionalparlaments. Die Koalitionsvereinbarung wurde geschlossen, nachdem Vox bei der Wahl am 13. Februar mit 17,6 Prozent der Stimmen drittstärkste Kraft wurde. Sie stellt damit 13 Abgeordnete im Regionalparlament in Valladolid. Spaniens sozialistischer Premier Pedro Sánchez warnte die Konservativen: Die Zusammenarbeit mit der Ultrarechten werde sie "teuer zu stehen kommen". Auf europäischer Ebene zeigte sich EVP-Chef Donald Tusk betroffen von der Nachricht aus Spanien. Die Koalition sei eine "Kapitulation" des Partido Popular, er hoffe, dass es sich dabei um einen Ausrutscher handle und nicht um eine Tendenz in der spanischen Politik, so Tusk am Rande eines EVP-Treffens in Paris. Spaniens designierter PP-Chef Alberto Núñez Feijóo verteidigte das Bündnis: Es bringe der Region "Stabilität".