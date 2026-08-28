Demonstranten haben in einem Lager von Migranten in der spanischen Exklave Ceuta Feuer gelegt und die sofortige Rückführung der Menschen gefordert. Am Strand Benítez, wo die Menschen seit Wochen campieren, waren in Fernsehbildern Zivilisten zu sehen, die immer wieder Gegenstände ins Feuer warfen. Polizisten trennten die Demonstranten von den Migranten, die sich auf eine Mole zurückgezogen hatten. Zuvor hatten Demonstranten bereits versucht, Fahrzeuge des Roten Kreuzes mit Lebensmitteln für die Migranten zu stoppen. Ende Juli waren bis zu 80 000 Migranten von Marokko aus nach Ceuta gekommen, viele schwimmend. Mindestens 96 kamen nach offiziellen Angaben ums Leben. Mehrere Tausend harren noch immer in der Exklave aus. Die konservative Opposition fordert, die Menschen zurückzuschicken. Internationale Verträge und spanische Gerichtsurteile untersagen aber Kollektivabschiebungen und schreiben eine Einzelfallprüfung vor.