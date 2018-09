9. September 2018, 18:43 Uhr Spaniens neuer Premier regiert seit 100 Tagen Sozialistische Kämpfernatur

Ministerpräsident Pedro Sánchez setzt sich für eine humane Flüchtlingspolitik ein und will die faschistische Franco-Diktatur aufarbeiten. Im Senat trifft er auf Widerstand.

Von Thomas Urban , Madrid

Locker sitzt der Premier auf der Ecke seines Schreibtischs, an der Wand hinter ihm hängt moderne Kunst frei nach Mirò. Pedro Sánchez ist bei seiner Bilanz über seine ersten 100 Tage an der Spitze der spanischen Regierung sichtlich bemüht, sich von seinem steifen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy abzusetzen. Eine Minute und zwei Sekunden dauert das Filmchen, das er über Twitter am Wochenende selbst verbreitet hat. Er lobt darin sein "feministisches, proeuropäisches und soziales" Kabinett, weltweit das erste mit mehr Frauen als Männern auf den Ministersesseln; er verspricht den ökologischen Umbau der Wirtschaft, einen energischen Kampf gegen Gewalt zwischen den Geschlechtern und gegen den Klimawandel, die Förderung von Wissenschaft und Forschung, die Reindustrialisierung des Landes und die Verbesserung der Berufsperspektiven für die junge Generation.

Ende Mai war es Sánchez als Führer der traditionsreichen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) gelungen, im Parlament eine Mehrheit für ein Misstrauensvotum gegen Rajoy zusammenzubringen. Wenige Tage zuvor hatte ein Madrider Gericht mehrere Politiker der von Rajoy geführten konservativen Volkspartei (PP) wegen Bestechlichkeit und Veruntreuung öffentlicher Gelder zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Sánchez nutzte die allgemeine Empörung über die PP, um ein breites Bündnis für den Sturz Rajoys zu schmieden.

Allerdings musste er schon nach wenigen Tagen im Amt feststellen, dass dieses Bündnis keine Zukunft hatte: Sein Haushaltsentwurf fiel im Parlament durch. Das Problem: Der Sturz Rajoys kam nur zustande, weil auch die baskischen und katalanischen Regionalparteien dafür gestimmt haben. Deren Führer verlangen nun weitere Zugeständnisse für ihre Regionen, worauf Sánchez aber eigentlich nicht eingehen kann, weil sonst seine anderen Unterstützer abspringen würden. Zwar hat er in der vergangenen Woche gemeinsam mit dem Führer der linksalternativen Gruppierung Podemos, dem Pferdeschwanzträger Pablo Iglesias, einen "Aktionspakt" verkündet, der die Erhöhung der Sozialausgaben sowie eine Rückkehr zum vollständig steuerfinanzierten Gesundheitswesen vorsieht, also klassisch linke Positionen.

Doch gibt es dafür im Parlament keine Mehrheit: Die PSOE verfügt nur über 84 der 350 Mandate, Podemos über 71 - es fehlen also 21 zur absoluten Mehrheit. Zwar würde die PSOE bei vorgezogenen Parlamentswahlen den Umfragen zufolge deutlich zulegen, aber es ginge vor allem auf Kosten von Podemos. Den Linksalternativen hängt nach, dass sie in ihren Anfängen vor einem halben Jahrzehnt offenbar aus Venezuela mitfinanziert wurden und den dortigen Sozialismus gepriesen haben; in Spanien ist der Absturz Venezuelas ein überaus wichtiges Thema. Die fehlende Mehrheit im Abgeordnetenhaus ist dabei nicht das einzige Problem. Denn Sánchez sieht sich einer harten Ablehnungsfront im Senat gegenüber, der jedem Gesetzentwurf zustimmen muss. Dort verfügt nämlich die PP über die absolute Mehrheit.

Dafür aber hat er die Erfüllung zweier anderer Träume der Linken in Spanien und Europa angekündigt: die längst überfällige Aufarbeitung der Franco-Diktatur als Teil der staatlichen Geschichtspolitik sowie eine "humane Flüchtlingspolitik". Im Falle Francos dürfte dies gelingen: Das Kabinett hat die Exhumierung der Grabstätte im Tal der Gefallenen bei Madrid beschlossen und kann auf breite Unterstützung in der Bevölkerung setzen.

Dagegen hat Sánchez in der Flüchtlingspolitik eine spektakuläre Wende vollzogen: Nachdem seine Regierung im Juni den Hafen Valencia für das Rettungsschiff Aquarius mit mehr als 600 afrikanischen Migranten an Bord geöffnet hatte, bekam er viel Beifall von linksorientierten Medien und Politikern aus anderen EU-Ländern. Doch nun setzt der spanische Grenzschutz auf Härte. Aus der nordafrikanischen Exklave Ceuta wurden Migranten aus den Ländern südlich der Sahara in das benachbarte Marokko abgeschoben - so weit waren nicht einmal die Konservativen unter Rajoy gegangen. Madrid erneuerte Abkommen mit den Maghreb-Staaten über die Blockade der Migrationsrouten. Sánchez schweigt zu der Frage, welcher Preis dafür zu zahlen war. Mit seinem Schwenk in der Flüchtlingspolitik hat er auch die Podemos-Basis verärgert, dafür aber Zuspruch aus den Reihen der nationalliberalen Bürgerpartei (Ciudadanos) bekommen.

Sánchez aber hat bewiesen, dass er Kämpferqualitäten hat: Der frühere Dozent für Volkswirtschaft hat an Statur gewonnen, staatsmännische Posen scheinen ihm zu liegen. Auch punktet er mit exzellentem Englisch und fließendem Französisch, was ihn von den meisten spanischen Spitzenpolitikern unterscheidet. Nicht zuletzt kommt ihm zugute, dass alle anderen Parteien derzeit nicht an vorgezogenen Wahlen interessiert sind. Also könnten aus den 100 Tagen des Kabinetts Sánchez durchaus zwei Jahre bis zu den nächsten regulären Wahlen werden.