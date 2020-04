Spanien will auf der Grundlage eines Vier-Stufenplans von 4. Mai an nach und nach die sehr strengen Corona-Beschränkungen lockern. Der Plan soll bis Ende Juni umgesetzt sein und eine gewisse Normalität erlauben. Ministerpräsident Pedro Sánchez stellte den Plan auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend nach einer Sitzung des Kabinetts vor. Das Vorgehen werde von Region zu Region unterschiedlich verlaufen, je nachdem wie sich die Infektionsrate entwickelt, wie viele Intensivbetten frei sind und wie gut die Vorgaben etwa zum Mindestabstand eingehalten werden. Maskentragen werde "ausdrücklich empfohlen", sagte er. Die Kundenzahl in Läden darf zunächst nur bei 30 Prozent und später bei 50 Prozent der Kapazität liegen. "Was wir vor allem wollen, ist die Gesundheit unserer Bürger schützen und Leben retten." Bis sich die Situation normalisiere, werde es nicht möglich sein, zwischen den Regionen hin und her zu reisen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Spanier wahrscheinlich von 2. Mai an immerhin mit Mitbewohnern spazieren gehen dürfen. Das Land verzeichnete am Montag den fünften Tag in Folge mehr Genesene als Neuinfizierte.