MedizinWarum Spanier so viele Organe spenden

Lesezeit: 5 Min.

Eine Herztransplantation in einem Krankenhaus in der Nähe von Madrid.
Eine Herztransplantation in einem Krankenhaus in der Nähe von Madrid. (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

In keinem Land der Welt ist die Bereitschaft zur Organspende so hoch wie in Spanien. Sind die Menschen dort selbstloser? Liegt es an der sogenannten Widerspruchslösung? Ein Besuch im nationalen Koordinationszentrum in Madrid.

Von Patrick Illinger, Madrid

Eine Landkarte mit bunten Nadeln hängt an der Wand. Davor sitzen vier Menschen an zusammengeschobenen Schreibtischen. In dem altmodischen, gelb gestrichenen Gebäude nahe dem Madrider Bahnhof Chamartín wird ohne Hightech gearbeitet. Die Koordinatoren des Nationalen Zentrums für Organtransplantationen (ONT) benutzen vor allem das Telefon. Und sie schreiben mit der Hand.

