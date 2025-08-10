Eine Landkarte mit bunten Nadeln hängt an der Wand. Davor sitzen vier Menschen an zusammengeschobenen Schreibtischen. In dem altmodischen, gelb gestrichenen Gebäude nahe dem Madrider Bahnhof Chamartín wird ohne Hightech gearbeitet. Die Koordinatoren des Nationalen Zentrums für Organtransplantationen (ONT) benutzen vor allem das Telefon. Und sie schreiben mit der Hand.
MedizinWarum Spanier so viele Organe spenden
In keinem Land der Welt ist die Bereitschaft zur Organspende so hoch wie in Spanien. Sind die Menschen dort selbstloser? Liegt es an der sogenannten Widerspruchslösung? Ein Besuch im nationalen Koordinationszentrum in Madrid.
Von Patrick Illinger, Madrid
