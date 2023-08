Der spanische König Felipe VI. hat den konservativen Oppositionschef Alberto Núñez Feijóo damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Das habe das Staatsoberhaupt mitgeteilt, sagte Unterhauspräsidentin Francina Armengol am Dienstagabend nach den Konsultationen des Königs mit verschiedenen Parteichefs in Madrid.

Das Unterhaus muss nun den Termin für die Abstimmung über die Kandidatur des 61-Jährigen für das Amt des Regierungschefs festlegen. In der ersten Runde benötigt der Kandidat eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Ja-Stimmen. Im zweiten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit aus. Trotz seines Wahlerfolgs vom 23. Juli hat Feijóo bisher aber nicht genug Unterstützung anderer Parteien.

Dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei PSOE waren im Vorfeld mehr Chancen als Feijóo eingeräumt worden. Für eine erfolgreiche Kandidatur hatte Sánchez neben der Unterstützung mehrerer Parteien auch ein Abkommen mit der Partei Junts des im Exil lebenden katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont benötigt.

Generell hatte der Ausgang der Parlamentswahl im Juli zur Folge, dass kleine, teils separatistische Parteien an Einfluss gewonnen haben. So fühlt sich inzwischen sogar die mit genau einer Abgeordneten vertretene Regionalpartei der Kanarischen Inseln mitspracheberechtigt und stellt Forderungen in Madrid.