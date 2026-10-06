Alberto Núñez Feijóo und sein konservativer Partido Popular können laut Umfragen auf einen Sieg bei der Parlamentswahl am 29. November hoffen. Um zu regieren, würde er sich wohl Hilfe rechts außen holen.

Wer eine Bankfiliale, eine Behörde oder auch ein Autohaus betritt, in der Hoffnung, dort verständnisvoll und verbindlich beraten zu werden, der ist froh, auf einen Menschen wie Alberto Núñez Feijóo zu treffen. Feijóo, wie er in spanischen Medien meist kurz genannt wird, hat einen festen Händedruck, hört zu, merkt sich Gesichter, gibt sich auf väterliche Weise jovial und hat eine listige Art von Humor.