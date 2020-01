Die neue spanische Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez wird erstmals in der Geschichte des Landes vier Vizepräsidenten zählen - darunter drei Frauen. Diese Struktur sei völlig neu, berichtete das spanische Fernsehen am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Einziger Mann in der Runde der Stellvertreter ist der Chef des Protestbündnisses Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mit dem der Sozialist Sánchez ab sofort eine Linkskoalition führt. Unidas Podemos werde zudem vier weitere Ressorts besetzen, und zwar die Ministerien für Gleichberechtigung, Arbeit, Universitäten und Verbraucher. Offiziell will Sánchez, der am Mittwoch vereidigt worden war, sein Kabinett in der kommenden Woche vorstellen.