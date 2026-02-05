Herbst 2023. Im spanischen Parlament kandidiert der Anführer der konservativen Volkspartei Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, für das Amt des Regierungschefs. Bei den landesweiten Wahlen einige Wochen zuvor hatte seine Partei die meisten Stimmen bekommen. Aber er weiß, dass es in dem mit elf Parteien zersplitterten Abgeordnetenhaus nicht reichen wird. Neben seiner eigenen Fraktion haben ihm nur die Rechtspopulisten ihre Unterstützung zugesagt. Ihm fehlen vier Stimmen für die Mehrheit.
SpanienDieser Mann ist der letzte Schutzschild der Regierung
Óscar Puente wurde mit einer halbstündigen Rede in ganz Spanien bekannt. Als Verkehrsminister steht er nach dem Zugunglück von Andalusien schwer unter Druck – und versucht, den womöglich entscheidenden Hieb gegen seine Regierung abzuwehren.
Von Patrick Illinger, Madrid
Zugunglück in Spanien:Der Heimweg mit dem Zug wurde einer Sechsjährigen zum Verhängnis
Eine Sechsjährige hat bei dem Zugunfall von Córdoba ihre komplette Familie verloren. Auch der rätselhafte Verbleib eines Barmanns bewegt die Menschen in Spanien. Und über allem schwebt noch immer die Frage: Wie konnte das nur passieren?
