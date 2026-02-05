Herbst 2023. Im spanischen Parlament kandidiert der Anführer der konservativen Volkspartei Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, für das Amt des Regierungschefs. Bei den landesweiten Wahlen einige Wochen zuvor hatte seine Partei die meisten Stimmen bekommen. Aber er weiß, dass es in dem mit elf Parteien zersplitterten Abgeordnetenhaus nicht reichen wird. Neben seiner eigenen Fraktion haben ihm nur die Rechtspopulisten ihre Unterstützung zugesagt. Ihm fehlen vier Stimmen für die Mehrheit.