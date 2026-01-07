Den wenigsten Europäern dürfte der Name der bisherigen Vizepräsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez, geläufig gewesen sein, bevor US-Präsident Donald Trump sie vor wenigen Tagen als Nachfolgerin des verhafteten Staatschefs Nicolás Maduro installierte. Ganz anders ist das jedoch in Spanien. Dort ist Delcy Rodríguez so ziemlich jedem bekannt, der auch nur gelegentlich eine Zeitung liest. Das liegt an einer Affäre, die in spanischen Medien den Namen „Delcygate“ bekommen hat, in Anlehnung an den berühmten Watergate-Skandal.