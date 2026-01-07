Den wenigsten Europäern dürfte der Name der bisherigen Vizepräsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez, geläufig gewesen sein, bevor US-Präsident Donald Trump sie vor wenigen Tagen als Nachfolgerin des verhafteten Staatschefs Nicolás Maduro installierte. Ganz anders ist das jedoch in Spanien. Dort ist Delcy Rodríguez so ziemlich jedem bekannt, der auch nur gelegentlich eine Zeitung liest. Das liegt an einer Affäre, die in spanischen Medien den Namen „Delcygate“ bekommen hat, in Anlehnung an den berühmten Watergate-Skandal.
EuropaSpaniens besonderer Draht nach Venezuela
Lesezeit: 3 Min.
Madrids Verbindungen zur ehemaligen Kolonie sind vielfältig – es geht um Auswanderer und wirtschaftliche Interessen. Und noch immer wirft ein geheimnisvoller Besuch von Vizepräsidentin Delcy Rodríguez Fragen auf.
Von Patrick Illinger, Madrid
US-Angriff:„Alles ist besser, als in Venezuela zu leben“
Bemerkenswert fatalistisch begegnen die Menschen an der Simón-Bolívar-Brücke zwischen Venezuela und Kolumbien dem Sturz Maduros. Ihr Alltag zwischen Armut und Drogenbanden ist schon hart genug.
Lesen Sie mehr zum Thema