Zum Hauptinhalt springen

EuropaSpaniens besonderer Draht nach Venezuela

Lesezeit: 3 Min.

Mehrere Hunderttausend Venezolaner leben in Spanien. Am Sonntag haben viele in Madrid gegen den US-Angriff auf Venezuela demonstriert.
Mehrere Hunderttausend Venezolaner leben in Spanien. Am Sonntag haben viele in Madrid gegen den US-Angriff auf Venezuela demonstriert. (Foto: Violeta Santos Moura/REUTERS)

Madrids Verbindungen zur ehemaligen Kolonie sind vielfältig – es geht um Auswanderer und wirtschaftliche Interessen. Und noch immer wirft ein geheimnisvoller Besuch von Vizepräsidentin Delcy Rodríguez Fragen auf.

Von Patrick Illinger, Madrid

Den wenigsten Europäern dürfte der Name der bisherigen Vizepräsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez, geläufig gewesen sein, bevor US-Präsident Donald Trump sie vor wenigen Tagen als Nachfolgerin des verhafteten Staatschefs Nicolás Maduro installierte. Ganz anders ist das jedoch in Spanien. Dort ist Delcy Rodríguez so ziemlich jedem bekannt, der auch nur gelegentlich eine Zeitung liest. Das liegt an einer Affäre, die in spanischen Medien den Namen „Delcygate“ bekommen hat, in Anlehnung an den berühmten Watergate-Skandal.

Zur SZ-Startseite

US-Angriff
:„Alles ist besser, als in Venezuela zu leben“

Bemerkenswert fatalistisch begegnen die Menschen an der Simón-Bolívar-Brücke zwischen Venezuela und Kolumbien dem Sturz Maduros. Ihr Alltag zwischen Armut und Drogenbanden ist schon hart genug.

SZ PlusVon Jan Heidtmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite