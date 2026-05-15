Ein in Spanien festgenommener mutmaßlicher Russland-Spion ist nach Deutschland ausgeliefert worden und sitzt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes habe den Haftbefehl gegen den Ukrainer in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Bundesanwaltschaft hatte den 43-Jahre alten Ukrainer in Alicante sowie in Rheine in Nordrhein-Westfalen auch eine mutmaßliche Komplizin des Mannes festnehmen lassen. Die 45 Jahre alte Rumänin soll mit ihm im Auftrag eines russischen Geheimdienstes einen Mann in Deutschland ausspioniert haben, der Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine liefert.