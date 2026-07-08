Ein „fürchterlicher Bündnispartner“, mit dem er „nichts mehr zu tun haben“ wolle – so äußerte sich US-Präsident Donald Trump am Mittwoch beim Nato-Gipfel in Ankara über Spanien. Sein Missfallen über das sozialistisch regierte EU-Land verdeutlichte er zwar nicht zum ersten Mal, doch diesmal ließ er seiner Rage bei einer Pressekonferenz freien Lauf. Neben persönlichen Anfeindungen, Spanier seien „schlechte Menschen“, machte er eine konkrete Drohung: Man werde die Handelsbeziehungen mit Spanien abbrechen. Seinem Finanzminister Scott Bessent habe er entsprechende Anweisungen erteilt, sagte Trump.