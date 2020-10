Von Karin Janker, Madrid

Dass in Madrid Chaos herrsche, darüber sind sich Pedro Sánchez und Isabel Díaz Ayuso ausnahmsweise einig. Nicht aber darüber, wer für dieses Chaos verantwortlich ist. Spaniens sozialistischer Regierungschef wirft der Regionalpräsidentin vor, zu lange nichts unternommen zu haben gegen die rapide steigenden Coronazahlen in der Hauptstadt. Daher habe man eingreifen müssen und am Freitagabend Madrid und neun weitere Kommunen im Umland weitgehend abgeriegelt.

Wer in einer der betroffenen Städte lebt, darf diese nur noch zum Arbeiten, für die Schule oder andere notwendige Erledigungen verlassen. Innerhalb der Städte darf man sich frei bewegen; die Sperrstunde der Gastronomie wurde auf 23 Uhr vorverlegt, Treffen sind auf maximal sechs Personen beschränkt. Die Zahlen, mit denen die Zentralregierung ihr Eingreifen rechtfertigt, sind dramatisch: Madrid weist die höchsten Fallzahlen in Westeuropa auf. Zuletzt wurden 647 pro 100 000 Einwohner der Hauptstadt positiv auf Sars-CoV-2 getestet; der Vergleichswert in Berlin liegt derzeit bei 76. Etwa 3600 Menschen befinden sich mit Covid-19 in Madrids Krankenhäusern, davon kämpfen mehr als 500 auf den Intensivstationen um ihr Leben.

Madrids Regionalpräsidentin Ayuso hatte sich dennoch geweigert, in der Stadt weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu verhängen. "Man kann Madrid nicht abriegeln, dann sind wir ruiniert", sagte sie in einem Radiointerview. Von Experten aus dem Gesundheitsbereich muss sich Ayuso vorwerfen lassen, dass sie die Wirtschaft über Menschenleben stelle.

Die 41-jährige Politikerin vom konservativen Partido Popular ist gebürtige Madrilenin und studierte Journalistin. Ayuso hat sich früh auf die Fahne geschrieben, ihre Politik den Bürgern selbst nahezubringen. Sie weiß um die Macht der sozialen Medien, ist unter anderem auf Twitter, Facebook, Instagram, Telegram und Tik Tok aktiv und teilt dort kräftig gegen ihre politischen Gegner aus.

An diesem Sonntag hat sie der Zentralregierung im Interview mit der Zeitung ABC vorgeworfen, Madrid in ein Chaos gestürzt zu haben. Ayuso spricht von "Betrug", es stehe gar nicht so schlecht um Madrid, wie es Premier Sánchez darstellen würde. Die Sozialisten würden nur "Terror" und "Angst" verbreiten. Kritische Nachfragen hatte sie von dem konservativen Blatt indes nicht zu erwarten. Ayuso verteidigt ihre bereits vor zwei Wochen verhängten Einschränkungen, die nur für 45 stark betroffene Viertel der Hauptstadt galten. Just als diese Wirkung gezeigt hätten, sei nun die Zentralregierung eingeschritten.

Experten aus dem Gesundheitsbereich allerdings halten beide Maßnahmenkataloge für nicht ausreichend. Der Harvard-Professor Miguel Hernán etwa empfiehlt statt der Abriegelung einzelner Viertel oder Kommunen die Schließung von Bars, Fitnessstudios und Universitäten, also jenen öffentlichen Orten, an denen sich Menschen in geschlossenen Räumen versammeln.