Nach dem großen Stromausfall vom vergangenen Montag ist das Leben in Spanien und Portugal zur Normalität zurückgekehrt. Doch in Politik und Medien ist die Suche nach der Ursache und den Schuldigen im vollen Gange.

Viele Finger deuten derzeit auf die in Spanien weitverbreiteten Solarkraftwerke. Oft sind das großflächige Photovoltaikanlagen in den einsamen Landstrichen der Iberischen Halbinsel. Zusammen mit der Wind- und Wasserkraft gewinnt Spanien 57 Prozent seines Stroms aus regenerativen Energiequellen. Die große Verfügbarkeit von preisgünstigem elektrischem Strom ist einer der Gründe, warum sich derzeit Datenzentren aus China und den USA dort ansiedeln.

Ein kaskadenartiger Ausfall, der nicht verhindert wurde

Zum Zeitpunkt des Blackouts, um 12.32 Uhr mittags, schien viel Sonne, das Land erzeugte hundert Prozent seines Stroms regenerativ. Und nicht nur das: Jede Menge Strom wurde in die Nachbarländer exportiert. Als das iberische Netz zusammenbrach, wurden die Verbindungen in das europäische Verbundnetz jedoch vollautomatisch gekappt. Dadurch soll verhindert werden, dass sich unkontrollierte Schwankungen der Wechselspannung über ganz Europa verbreiten.

Aber ein kaskadenartiger Ausfall der Energieversorgung auf der Iberischen Halbinsel konnte nicht abgewendet werden. Vielerorts in Spanien und Portugal gingen erst nach Mitternacht die Lichter wieder an. In den Blick geraten sind nun zwei Photovoltaikanlagen in der Region Extremadura nahe der portugiesischen Grenze. Deren Ausfall hat möglicherweise die Kettenreaktion ausgelöst.

Um das zu klären, hat die Regierung von Premier Pedro Sánchez vom Netzbetreiber Red Eléctrica Española (REE) sowie den Stromversorgern die Herausgabe technischer Daten verlangt. Diese sollen zeigen, was in den Sekunden vor dem Blackout geschah und ob es womöglich noch frühere Anzeichen für eine Fehlfunktion gab.

Dass Spaniens Solarkraftwerke womöglich mit ungenügenden Sicherheitsreserven in das Verbundnetz eingewoben sind, beflügelt nun die Kernkraftbefürworter des Landes, insbesondere die konservative Opposition. Deren Anführer fordert eine Verlängerung der Laufzeiten der fünf spanischen Kernkraftwerke, andernfalls werde man die Maßnahmen der sozialistischen Regierung gegen Trumps Handelszölle ablehnen. Sánchez hatte mit den Energiebetreibern ausgehandelt, die Kernkraftwerke zwischen 2027 und 2035 abzuschalten.

Forderungen nach einem Ausstieg aus dem Ausstieg der Atomkraft

Umso mehr ist der Regierung von Pedro Sánchez nun daran gelegen, dass die politische Diskussion nicht außer Kontrolle gerät, bevor die Fakten eindeutig geklärt sind. Die AKWs hätten bei der Wiederherstellung der Stromversorgung nach dem Blackout keine Rolle gespielt, argumentierte der Premier in dieser Woche. Mit mehr Kernkraft im Energiemix hätte die Rückkehr zur Normalität sogar noch länger gedauert, argumentierte er.

Ein weiterer Grund für die Emsigkeit von Sánchez, der noch am Tag des Stromausfalles den Nationalen Sicherheitsrat einberufen hatte, ist der fatale Eindruck, den die Staatsorgane bei der Flutkatastrophe von Valencia in der Bevölkerung hinterlassen hatten. Der Blackout vom vergangenen Montag ging zwar deutlich glimpflicher aus als die Flut von Valencia. Doch die politischen Nachbeben sind ähnlich stark. Die Forderung nach einem Ausstieg vom Ausstieg in Sachen Atomkraft ist unüberhörbar geworden.

Zu diesem Zeitpunkt sei es „unklug“, in Spekulationen zu verfallen, hieß es aus Regierungskreisen. Man werde bei der Aufklärung des Stromausfalls vom vergangenen Montag „bis zum Grund der Angelegenheit vordringen“ und jede Information so schnell wie möglich beschaffen sowie „die nötigen Reformen und Maßnahmen ergreifen, damit dies nicht wieder geschieht“.

Wurden genügend Puffer eingeplant, um plötzliche Schwankungen abzufedern?

Die Regierung teilte mit, dass eine Untersuchungskommission geschaffen worden sei und man Brüssel um eine unabhängige Einschätzung gebeten habe. Dass die regierungseigene Kommission von der Ministerin für Ökologischen Wandel angeführt wird, lässt Kernkraftbefürworter jedoch an dessen Unabhängigkeit zweifeln. Zwar wurde regierungsseitig betont, auch die Nationale Markt- und Wettbewerbskommission (CNMC), die den Stromsektor beaufsichtigt, werde an der Untersuchung beteiligt. Doch nach Angaben der Zeitung El Mundo plant die CNMC, eine eigene Auswertung vorzulegen.

Nach Angaben der Zeitung soll dabei auch geprüft werden, ob der halbstaatliche Netzbetreiber Red Eléctrica Española es beim Ausbau der Photovoltaik versäumt hat, ausreichend viele Puffer einzuplanen, um plötzliche Schwankungen der Solarenergie abzufedern. Mehrere von der Zeitung La Vanguardia befragte Experten befürworteten den Einbau von Akkumulatoren, um Leistungsschwankungen abfedern.

Die Chefin von REE, Spaniens ehemalige Wohnungsbauministerin Beatriz Corredor, eine Sozialistin wie Sánchez, bleibt vom Ausbau der regenerativen Energien überzeugt. Das Hochspannungsnetz sei dafür ausreichend dimensioniert, hatte sie immer wieder versichert. Dass sie in Interviews nach dem Blackout das spanische Stromnetz als „das beste Europas“ bezeichnete, klang allerdings für viele Zuhörer verwirrend.