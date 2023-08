Von Karin Janker, Madrid

Nach dem Triumph folgt ein Dämpfer. Noch am Tag ihrer Wahl machte Spaniens neue Parlamentspräsidentin eine Ankündigung: Sie werde im Madrider Kongress neben dem als "Spanisch" bekannten Kastilisch auch andere spanische Sprachen, das Katalanische, das Baskische und das Galicische zulassen, sagte Francina Armengol am Donnerstag. Die Sozialistin sprach in ihrer Rede von jenen Menschen, die "in einer anderen Sprache als dem Kastilischen lieben" und davon, dass sich die "demokratische Normalität" im Parlament an das "reale" Spanien und seinen "wunderbaren Reichtum" an Identitäten und Schattierungen anpassen müsse.