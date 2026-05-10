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SpanienNur Ja heißt Ja

Lesezeit: 3 Min.

Teka77/Imago Images/Bearbeitung: SZ

Vor mehr als 20 Jahren begann Spanien, die Frauenrechte zu stärken und das Sexualstrafrecht zu verschärfen. Mittlerweile ist das Land in dieser Hinsicht das fortschrittlichste in Europa.

Von Patrick Illinger, Madrid

Vor fast genau zehn Jahren kam es in Spanien zu einem Verbrechen, das die gesamte Nation in Empörung versetzte. Während des berühmten San-Fermín-Festes von Pamplona, bei dem Tausende Menschen mit Stieren durch die Altstadt laufen, vergewaltigte eine Gruppe von fünf Männern aus Sevilla eine 18-jährige Frau in den frühen Morgenstunden in einem Hauseingang. Dabei filmten sie sich gegenseitig.

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