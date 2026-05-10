Vor fast genau zehn Jahren kam es in Spanien zu einem Verbrechen, das die gesamte Nation in Empörung versetzte. Während des berühmten San-Fermín-Festes von Pamplona, bei dem Tausende Menschen mit Stieren durch die Altstadt laufen, vergewaltigte eine Gruppe von fünf Männern aus Sevilla eine 18-jährige Frau in den frühen Morgenstunden in einem Hauseingang. Dabei filmten sie sich gegenseitig.