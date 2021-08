Von Karin Janker

Wenn abends die Sonne untergeht, zieht es die Menschen im südspanischen Algar nach draußen. Al fresco, wie man hier sagt, an die frische Luft. Da sitzen sie dann auf Klappstühlen und Holzhockern vor ihren weiß gekalkten Häusern, die Älteren vor allem, und plaudern. Algar ist eines der "weißen Dörfer" im Hinterland Andalusiens, doch Urlauber verirren sich hierher kaum. Auf der vom Tourismusverband angegebenen "Route der weißen Dörfer" liegt Algar ziemlich abseits, hierher kommt nur, wer sich nach der Rundfahrt durch ein Dutzend pittoresker Dörfer unbedingt noch ein weiteres pittoreskes Dorf ansehen will.

Die Zeit scheint stehengeblieben in Algar. Und ist es doch nicht: Bürgermeister José Carlos Sánchez beobachtet seit Jahren, wie den Bewohnern von Algar ihr Brauch abhandenzukommen droht, der hier das soziale Miteinander seit Jahrhunderten prägt: eben jene abendlichen Plauderrunden, bei denen die Menschen den Tag ausklingen lassen und nebenbei erfahren, was es bei den Nachbarn Neues gibt. Das Problem sei, dass die Menschen immer mehr Zeit vor diversen Bildschirmen verbrächten, so der Bürgermeister. Vereinsamung sei die Folge. Deshalb hat Sánchez einen Plan: Er will, dass die Unesco die abendlichen Plauderrunden vor den Häusern als immaterielles Kulturerbe anerkennt.

Auch finnisches Saunieren wurde in den Katalog der Unesco aufgenommen

Warum auch nicht? Schließlich wurden in den vergangenen Jahren auch finnisches Saunieren, chinesisches Tai-Chi und die traditionelle Thai-Massage in den Katalog der Unesco aufgenommen. Alles Dinge, die dem Menschen helfen, den Stress des Alltags loszulassen. Entspannen ist eine Kulturtechnik. Der Brauch der Bewohner von Algar helfe nicht nur, Strom zu sparen, so Sánchez. Die abendlichen Plauderstunden stärkten auch das Gemeinschaftsgefühl und die Psyche. "Was die Leute bekommen, ist nicht weniger als eine Therapiesitzung", sagt der 38-Jährige. Er selbst sitze oft abends mit seiner 82-jährigen Mutter vor deren Haus. Der "schönste Moment des Tages" sei das.

Der Vorstoß des Bürgermeisters hat in Spanien für Aufsehen gesorgt. Schon werden Begehrlichkeiten wach, denn Algar ist nicht der einzige Ort, an dem man abends gern vor dem Haus sitzt. Überall im Süden sei das Phänomen verbreitet, sagte Anthropologin Eva Cote der Zeitung El País. Und nicht nur in Spanien, sondern auch in Italien und Griechenland. Das Draußensitzen, wenn abends die Hitze nachlässt, pflegt man just dort, wo die Menschen besonders alt werden. Ob das am Draußensitzen liegt? Oder eher an der Mittelmeerkost? Die ist seit 2013 ebenfalls immaterielles Kulturerbe der Unesco.

In Deutschland dagegen ist das Plaudern an der frischen Luft nicht unbedingt gern gesehen. In Heidelberg etwa untersagte jüngst das Ordnungsamt einem 104-Jährigen, freitagabends vor seinem Haus mit Freunden ein Glas Wein zu trinken. Es dürfe sich kein "Biergarten-Chaos" etablieren, grundsätzlich dürfe nichts die Gehwege blockieren, Rettungswege müssten freibleiben. Die Heidelberger starteten eine Petition, das Ordnungsamt lenkte ein. Jetzt will es nur noch "bei Gefahr im Verzug" gegen die Plauderrunde vorgehen. Davon, dass dieser Brauch schützenswert sein könnte, ist man in Heidelberg, anders als in Spanien, jedenfalls weit entfernt.