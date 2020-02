Der umstrittene Dialog zur Beilegung des Konflikts um die Unabhängigkeit Kataloniens beginnt mit massiver Verstimmung. Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra teilte dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez mit, er könne einen vorgeschlagenen Termin in Madrid am Montag nicht annehmen, und zwar "aus privaten Gründen". Das wurde in Madrid als Affront aufgefasst, zumal Sánchez ohnehin schon mit dem Vorwurf der Opposition zu kämpfen hat, er gehe zu milde mit den Separatisten um. Am Ende aber nannte Torra fünf Alternativtermine, darunter den 26. Februar. Auf diesen Vorschlag ging die Regierung in Madrid nun ein. Torra fordert, dass ein internationaler Vermittler den Gesprächen beiwohnen solle. Das lehnt Madrid aber ab, weil die spanische Regierung nicht will, dass der Konflikt internationalisiert wird.

