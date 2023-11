Gut drei Monate nach den Wahlen in Spanien ist der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez der Bildung einer neuen Regierung einen Schritt näher gekommen. Sánchez' Sozialisten (PSOE) erzielten eine Einigung mit der katalonischen Separatisten-Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), wie beide Parteien am Donnerstagabend mitteilten. Sánchez hatte am vergangenen Samstag erklärt, er sei für eine Begnadigung von Personen, die 2017 an Kataloniens gescheitertem Unabhängigkeitsreferendum beteiligt waren. Im Gegenzug für ihre Unterstützung der PSOE im spanischen Parlament dürfte der ERC also eine Begnadigung von Mitstreitern zugesichert worden sein. ERC-Chef Oriol Junqueras erklärte, die Vereinbarung mit der PSOE umfasse eine "Amnestie für alle". Details nannte er nicht. Die Sozialisten brauchen für eine Regierungsbildung auch noch die Unterstützung der ebenfalls separatistischen katalonischen Partei Junts. Mit ihr sollten die Verhandlungen am Freitag weitergehen. Sánchez ist seit 2018 Ministerpräsident und führt seit 2020 eine Minderheitsregierung. Bei der Wahl am 23. Juli hatte seine PSOE weniger Sitze erhalten als die Konservativen unter Oppositionsführer Alberto Núñez Feijoo. Dieser verfehlte im Parlament jedoch die für eine Regierungsbildung erforderliche Mehrheit. Daraufhin nahm Sánchez als amtierender Ministerpräsident Verhandlungen auf. Er hat sich bereits die Unterstützung der linksgerichteten Sumar gesichert. Sánchez ist auch auf Stimmen baskischer Separatisten angewiesen. Sollte er mit seiner Mehrheitsfindung scheitern, dürfte im Januar erneut gewählt werden.