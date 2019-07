25. Juli 2019, 15:30 Uhr Spanien Sánchez räumt entscheidende Niederlage noch vor der Abstimmung ein

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Donnerstag im Parlament in Madrid

Spaniens Ministerpräsident Sánchez scheitert an der Regierungsbildung.

Bei einer entscheidenden Abstimmung im Parlament droht er deshalb erneut keine Mehrheit zu bekommen.

Sánchez' Sozialisten konnten sich mit dem linken Bündnis Unidas Podemos nicht auf die Verteilung der Ministerien einigen.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez droht bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament abgelehnt zu werden. Seine erwartete Niederlage hat er bereits vorweggenommen: Ein Abkommen seiner sozialistischen Partei mit dem linken Bündnis Unidas Podemos (UP) sei leider nicht möglich gewesen, sagte der 47-Jährige vor dem Votum im Madrider Parlament. Damit steuert Spanien auf Neuwahlen zu.

Das erste Votum über Sánchez' Wiederwahl am Dienstag, bei dem eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen nötig war, hatte er klar verloren. Gemäß Verfassung steht nun - genau 48 Stunden später - eine zweite Abstimmung an, bei der eine einfache Mehrheit ausreichen würde. Doch auch diese ist für Sánchez nicht in Sicht.

Die sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Arbeiterpartei PSOE hatte die Parlamentsneuwahl am 28. April zwar gewonnen, die absolute Mehrheit aber deutlich verpasst. Seit vorigem Sommer steht Sánchez einer Minderheitsregierung vor, nachdem er seinen Vorgänger - den konservativen Mariano Rajoy - per Misstrauensvotum gestürzt hatte. Die vorgezogene Wahl hatte er im Februar ausgerufen, nachdem die katalanischen Separatisten ihm bei der Abstimmung über den Etatentwurf die Unterstützung entzogen hatten.

"Es wird keine Regierung geben", sagte Sánchez vor der Abstimmung

Knapp drei Monate nach der Parlamentswahl haben Sánchez' Sozialisten bis zum Schluss mit dem linken Bündnis Unidas Podemos (UP) verhandelt, aber kein Abkommen über die Bildung einer Koalition erreichen können. Sánchez erklärte bereits vor der zweiten Abstimmung im Parlament, nicht das Regierungsprogramm, sondern die Verteilung der Ministerien sei bei den Gesprächen mit UP das unüberwindbare Hindernis gewesen. "Es wird keine Regierung geben", sagte er. Wie verlautete, hatte UP vor allem auf das Arbeitsministerium gepocht, das die Sozialisten nicht hergeben wollen. Wie bereits beim Votum am Dienstag will sich die UP der Stimme enthalten.

Nach der Abstimmung beginnt in Spanien ein Countdown: Hat die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone innerhalb von zwei Monaten keine neue Regierung, muss König Felipe VI. am 24. September eine neue vorgezogene Parlamentswahl ansetzen, die voraussichtlich im November stattfinden würde.