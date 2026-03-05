Wer dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez zuhört, der könnte sich denken: Endlich sagt mal einer „Nein“ zu Trump. Das hat der sozialistische Politiker zumindest in den vergangenen Monate schon häufiger gemacht. Zuletzt hat er in einer Rede zum Iran-Krieg gesagt: „Die Position der spanischen Regierung lässt sich mit diesen Worten zusammenfassen: Nein zum Krieg.“ Ob das bei jemandem wie Trump tatsächlich sinnvoll ist, darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ der Spanien-Korrespondent der SZ, Patrick Illinger.
Weitere Nachrichten: Israel startet neue Iran-Offensive; Bundestag beschließt Reform des Bürgergelds.
Moderation, Redaktion: Johannes Korsche
Redaktion: Justin Patchett, Philipp Saul
Produktion: Jakob Arnu
Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über El Paìs (YouTube).
