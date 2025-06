Santos Cerdan, Nummer Drei in der Hierarchie der Partei, war am Donnerstag von seinem Parlamentsmandat und seinen Parteiämtern zurückgetreten, nachdem ein Richter des Obersten Gerichtshofs in Spanien ihn für eine Aussage am 25. Juni vorgeladen hatte. Er wolle sich ganz der Verteidigung seiner Unschuld widmen, begründete Cerdan seinen Schritt. „Ich habe weder ein Verbrechen begangen noch war ich an einem beteiligt.“ Richter Leopoldo Puente sagte, es gebe starke Beweise dafür, dass Cerdan möglicherweise an der unzulässigen Vergabe öffentlicher Bauaufträge gegen Bezahlung beteiligt gewesen sei. Bestechung kann in Spanien mit Gefängnisstrafen von bis zu acht Jahren geahndet werden.