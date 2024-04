Von Patrick Illinger

Bleibt er oder geht er? Das ist die Frage, die Spanien an diesem Wochenende intensiv beschäftigt hat. Wetten wurden abgeschlossen, Spekulationen ausgebreitet und teils heftig protestiert und demonstriert. Nur eines blieb unklar: Welche Entscheidung Premierminister Pedro Sánchez mitteilen wird. Am vergangenen Mittwochabend hatte er in einem Brief an die Bevölkerung wissen lassen, dass er seine Demission erwäge und über das Wochenende Bedenkzeit angekündigt.