Ein zur Ukraine übergelaufener russischer Hubschrauber-Pilot ist Medienberichten zufolge in Spanien erschossen worden. Der Pilot sei vor einigen Tagen in einer Tiefgarage in Villajoyosa in der Nähe von Alicante tot gefunden worden, berichten ukrainische und spanische Medien sowie die Agentur Reuters. Sein Körper sei mit Kugeln durchlöchert gewesen. Der Pilot war im August vorigen Jahres aus Russland mit einem Armeehubschrauber in die Ukraine geflogen und auf einem Militärstützpunkt in der Region Charkiw gelandet. Der ukrainische Geheimdienst feierte dies als Coup. Wie die spanische Zeitung El Mundo online am Montagabend berichtete, habe ein Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR bestätigt, dass es sich bei dem Getöteten um jenen übergelaufenen Piloten handle. Er hatte offenbar ukrainische Ausweisdokumente.