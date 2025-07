Tausende Richterinnen, Richter und Staatsanwälte haben in Spanien die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Berufsverbände beteiligen sich rund drei Viertel der im Staatsdienst beschäftigten Juristen an dem Ausstand. Drei Tage lang werden in Gerichten und Staatsanwaltschaften nur Notdienste angeboten.