Arbeiter entfernen am Tag nach der Wahl ein Plakat mit dem Porträt von Alberto Núñez Feijóo, dem Vorsitzenden der konservativen Partido Popular (PP).

Kurz vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Parlaments ist unklar, wie in Spanien eine funktionierende Regierung zustande kommen könnte. Bei der Machtfrage haben nun kleine Parteien großen Einfluss.

Von Patrick Illinger

Es ist ein heißer August in Spanien. Aber nicht nur die Plusgrade dürften so manche der seit den Parlamentswahlen vom 23. Juli im Urlaub weilenden Politikerinnen und Politiker um ihren Nachtschlaf gebracht haben - sondern auch die Gedanken an die anstehende Regierungsbildung.