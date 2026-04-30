Würden die Spanierinnen und Spanier heute ein neues Parlament wählen, so käme womöglich eine Mehrheit von Konservativen und Rechtspopulisten zustande. So besagen es zumindest aktuelle Umfragen, und sollte dieses Stimmungsbild bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr bestehen bleiben, steht Spanien vor einem tiefgreifenden Richtungswechsel, der sich auf ganz Europa auswirken dürfte.
SpanienRechtspopulisten: Einwanderer, bitte hinten anstellen
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Kaum ist Vox in zwei Regionen an der Regierung beteiligt, ist der Teufel los. Die Partei will Sozialleistungen von der Herkunft der Empfänger abhängig machen, ihre konservativen Koalitionspartner knicken ein. Was bedeutet das für Spaniens nächste Regierung?
Von Patrick Illinger, Madrid
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