Zum Hauptinhalt springen

SpanienRechtspopulisten: Einwanderer, bitte hinten anstellen

Lesezeit: 4 Min.

Die rechtspopulistische Partei Vox erreicht in Umfragen derzeit etwa 18 Prozent. Die konservative PP erwägt für die nächste spanische Regierung eine Koalition mit ihr. 
Die rechtspopulistische Partei Vox erreicht in Umfragen derzeit etwa 18 Prozent. Die konservative PP erwägt für die nächste spanische Regierung eine Koalition mit ihr.  Pablo Blazquez Dominguez

Kaum ist Vox in zwei Regionen an der Regierung beteiligt, ist der Teufel los. Die Partei will Sozialleistungen von der Herkunft der Empfänger abhängig machen, ihre konservativen Koalitionspartner knicken ein. Was bedeutet das für Spaniens nächste Regierung?

Von Patrick Illinger, Madrid

Würden die Spanierinnen und Spanier heute ein neues Parlament wählen, so käme womöglich eine Mehrheit von Konservativen und Rechtspopulisten zustande. So besagen es zumindest aktuelle Umfragen, und sollte dieses Stimmungsbild bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr bestehen bleiben, steht Spanien vor einem tiefgreifenden Richtungswechsel, der sich auf ganz Europa auswirken dürfte.

Zur SZ-Startseite

Migration
:Spanien umarmt eine halbe Million illegale Einwanderer

Hunderttausende Migranten ohne Papiere dürfen bald ganz legal im Land leben und arbeiten. Die Wirtschaft profitiert davon, die Kirche lobt „einen Akt sozialer Gerechtigkeit“. Doch es gibt auch Widerstand.

SZ PlusVon Patrick Illinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite