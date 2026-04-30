Würden die Spanierinnen und Spanier heute ein neues Parlament wählen, so käme womöglich eine Mehrheit von Konservativen und Rechtspopulisten zustande. So besagen es zumindest aktuelle Umfragen, und sollte dieses Stimmungsbild bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr bestehen bleiben, steht Spanien vor einem tiefgreifenden Richtungswechsel, der sich auf ganz Europa auswirken dürfte.