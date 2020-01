Der spanische König Felipe VI. hat am Montag die 22 Minister der neuen spanischen Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez vereidigt. Fünf der Ressorts werden von Mitgliedern des linksalternativen Wahlblocks Unidos Podemos geführt. Es handelt sich um die erste Koalitionsregierung Spaniens seit der Wiedereinführung der Demokratie nach dem Tod des Diktators Franco 1975. Bislang hatten sich die Sozialisten (PSOE) und die konservative Volkspartei (PP) an der Regierung abgelöst.

Podemos-Chef Pablo Iglesias, der die Verantwortung für den ökologischen Umbau Spaniens bekam, wurde Vizepremier. Doch ernannte Sánchez auch drei Ministerinnen aus seiner eigenen Partei zu seinen Stellvertreterinnen, was zu einigem Murren bei Podemos-Abgeordneten führte. Außenministerin wurde überraschend die parteilose Juristin Arancha González, die nach einer Station in einer deutschen Anwaltskanzlei für Unternehmensberatung in London später Spitzenposten bei der Welthandelsorganisation (WTO) sowie der Europäischen Kommission bekleidet hat und zuletzt Direktorin des Internationalen Handelszentrums der UN in Genf war.

Am Kabinettstisch sitzt auch die Partnerin des Vize-Premiers

In dem neuen Kabinett sind heftige Konflikte vor allem über die Wirtschaftspolitik programmiert. Denn Podemos verlangt eine Ausweitung der Sozialprogramme, Iglesias ist auch für "soziale Rechte" verantwortlich. Allerdings ist dieser Verantwortungsbereich nicht klar definiert. Vor allem ist Wirtschaftsministerin Nadia Calviño, die schon im bisherigen Kabinett Sánchez dieses Amt innehatte, eine unnachgiebige Verfechterin der Maastricht-Kriterien, nach denen die Staatsverschuldung den von der EU vorgegebenen Rahmen nicht überschreiten darf. Sie wurde nun eine der Stellvertreterinnen des Premiers, wird sich also in den zu erwartenden Auseinandersetzungen mit Iglesias auf Sánchez stützen können. Ebenso wenig dürfte Iglesias einen radikalen ökologischen Umbau der Volkswirtschaft durchsetzen können. Denn das letzte Wort hat dabei die Umweltministerin Teresa Ribera, auch sie nun Vizepremier. Sánchez hat mit der Beförderung dieser beiden Politikerinnen auch der Wirtschaft signalisiert, dass er keine großen Experimente eingehen wird, die Turbulenzen für die Wirtschaft bedeuten könnten. Ohnehin wäre sein Spielraum dafür begrenzt, denn im Parlament ist er auch auf die Stimmen der konservativen Basken angewiesen, die ihn nun vor "neomarxistischen Experimenten" gewarnt haben, wie sie dem bekennenden Neomarxisten Iglesias unterstellt werden.

Dieser wurde zum Jahreswechsel Opfer einer Falschmeldung: Durch die Medien ging die Meldung, er habe für 90 000 Euro einen Porsche Cayenne Diesel gekauft. Es war allerdings ein Scherz, wie sie in Spanien am Fest der unschuldigen Kinder am 28. Dezember, analog zu den Aprilscherzen in anderen Teilen Europas, üblich sind.

Iglesias stimmte seine Anhängerschaft bereits darauf ein, dass in dieser Koalition nicht das gesamte Programm seiner Partei umgesetzt werden könne.

Mit am Kabinettstisch sitzt auch seine Lebensgefährtin Irene Montero, zuständig für Gleichstellung der Geschlechter in Gesellschaft und Arbeitswelt. Auch hier ist der Zuständigkeitsbereich nicht klar definiert, vor allem wird sie sich mit dem Bildungs- und dem Arbeitsministerium auseinandersetzen müssen, die enge Gefolgsleute von Sánchez führen; dieser wiederum ist kein Vertreter des linken PSOE-Flügels. Noch nach den Parlamentswahlen im April hatte Sánchez ein Bündnis mit Iglesias abgelehnt. Bei den erneut vorgezogenen Wahlen im November haben die beiden Linksgruppierungen gemeinsam verloren. Ihr Minderheitskabinett ist nicht nur auf die Stimmen der baskischen Abgeordneten im Parlament angewiesen, sondern auch auf die katalanischen Linksrepublikaner, deren Vorsitzender Oriol Junqueras im Madrider Separatistenprozess zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Die Opposition aus rechtsliberalen, konservativen und nationalistischen Parteien hat Sánchez bereits des Verrats bezichtigt, weil er Gespräche mit der von Separatisten gestellten Regionalregierung in Barcelona über einen Ausweg aus der Katalonien-Krise angekündigt hat. Junqueras hat aus dem Gefängnis hinaus Sánchez dafür eine Brücke gebaut: Er erklärte, die Unabhängigkeit stehe derzeit nicht auf der politischen Tagesordnung.