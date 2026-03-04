„Man kann nicht auf ein Unrecht mit weiterem Unrecht reagieren.“ Mit Sätzen wie diesen hat Spaniens Premier Pedro Sánchez am Mittwoch bei einem TV-Auftritt im Madrider Regierungskomplex seine ablehnende Position in Hinblick auf den Iran-Krieg bestärkt. Die von den USA und Israel angeführten Angriffe nannte er „Russisches Roulette“, das letztlich darauf abziele, „die Taschen einiger weniger zu füllen“. Spaniens Regierungschef ist überzeugt: Die Kampfhandlungen werden nicht zu einer gerechteren Weltordnung führen. „Wir sind gegen dieses Desaster“, sagte er.