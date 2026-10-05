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SpanienSánchez löst das Parlament auf und setzt Neuwahlen an

Lesezeit: 4 Min.

„Wir brauchen eine wesentlich breitere progressive Mehrheit“: Premier Pedro Sánchez hofft auf mehr Rückhalt für seine geplante Mietrechtsreform.
„Wir brauchen eine wesentlich breitere progressive Mehrheit“: Premier Pedro Sánchez hofft auf mehr Rückhalt für seine geplante Mietrechtsreform.
Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa

Der Premier reagiert auf das Scheitern seiner Mietrechtsreform im Parlament – und sieht in der Krise eine Chance: Kann er mit dem Thema Wohnungsnot die linke Wählerklientel mobilisieren?

Von Patrick Illinger, Madrid

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Pünktlich um neun Uhr morgens trat Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez an diesem Montag vor seinem Regierungssitz an ein Mikrofon, um eine offizielle Erklärung abzugeben. Den Auftritt hatte er kurz zuvor angekündigt, doch ganz überraschend kam er nicht. Bereits am Wochenende hatte sich abgezeichnet, dass der Premier seinem Land wohl einen Neustart verordnen würde.

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