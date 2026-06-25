Spaniens sozialistischer Premier Sánchez wird international bewundert, doch zu Hause stehen ihm Korruptionsaffären bis zum Hals. Wichtige Koalitionspartner sind empört, doch die Angst vor einem Rechtsruck schützt ihn noch.

Machen Sie es wie der britische Premier. Machen Sie Platz für jemand anderen. Das forderte in dieser Woche die Parlamentarierin Míriam Nogueras vom spanischen Regierungschef Pedro Sánchez. Dabei gehört Nogueras keiner der rechten oder ultrarechten Oppositionsparteien an. Ihre Fraktion der Partei Junts per Catalunya verhalf dem Sozialisten Sánchez 2023 im Kongress zur Wiederwahl.