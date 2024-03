Das spanische Unterhaus hat dem Entwurf des umstrittenen Amnestiegesetzes für katalanische Separatisten im zweiten Anlauf zugestimmt. Das Regelwerk wurde am Donnerstag mit 178 Stimmen der Minderheitsregierung und der katalanischen Separatisten-Parteien ERC und Junts trotz politischer Turbulenzen in Katalonien angenommen. 172 Abgeordnete stimmten bei der im staatlichen Sender RTVE übertragenen Parlamentssitzung dagegen. Regierungschef Pedro Sánchez hatte die Amnestie zugesagt, um sich die Stimmen der Separatisten für seine Wiederwahl im vergangenen Herbst zu sichern. Junts, die liberale Partei des früheren Regionalregierungschefs Carles Puigdemont, und ERC streben Kataloniens Abspaltung von Spanien an. Sánchez will das verhindern und den Konflikt durch Dialog und Zugeständnisse entschärfen. Die konservative Opposition warf ihm "Korruption" vor, weil er sich mit dem Amnestiegesetz die Wiederwahl gesichert habe. Einen ersten Entwurf der linken Regierung lehnte das Unterhaus Ende Januar ab. Damals hatte nicht nur die konservative und die rechtspopulistische Opposition dagegen gestimmt, sondern auch Junts. Diese fürchtete, die Amnestie werde nicht alle von der Justiz verfolgten Separatisten vor Strafe schützen, vor allem nicht den im belgischen Exil lebenden EU-Abgeordneten Puigdemont. Später stimmte die sozialistische Regierungspartei PSOE Änderungswünschen von Junts zu, was den Abstimmungserfolg im zweiten Anlauf ermöglichte. Der Entwurf geht nun zu Beratungen in den Senat. Dort hält die Mehrheit die Opposition. Sie kann den Entwurf maximal zwei Monate blockieren, aber nicht verhindern. Anschließend stimmt erneut und abschließend das Unterhaus ab. Die Amnestie könnte Ende Mai in Kraft treten. Allerdings könnte die Justiz noch Teile stoppen.