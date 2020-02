Das mysteriöse Treffen ist schon mehr als drei Wochen her, doch immer noch dominiert - und lähmt - es die spanische Innenpolitik. Nun hat auch Washington sich besorgt darüber gezeigt, dass ein Mitglied der spanischen Regierung die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodriguez am Madrider Flughafen getroffen hat - was man durchaus als Zeichen interpretieren kann, dass Spanien immer mehr von dem Standpunkt abrückt, der rechtmäßige Präsident Venezuelas heiße Juan Guaidó. Donald Trump ließ Guaidó kürzlich als Zeichen seiner Unterstützung im US-Kongress reden, in Madrid hingegen läuft der selbsternannte Präsident Venezuelas bloß noch unter dem Etikett "Oppositionsführer". Diese Herabstufung gefährdet nach Meinung nicht nur der Amerikaner die Sicherheit Guaidós, dem Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro erneut mit Verhaftung gedroht hat.

Bei Guaidós Besuch in Madrid im Rahmen seiner Europa- und USA-Reise hatte Regierungschef Pedro Sánchez den Venezolaner abblitzen lassen. Guaidó musste sich mit der Außenministerin zufriedengeben, eine protokollarische Gemeinheit, denn schließlich wird Guaidó von der Mehrzahl der westlichen Länder als rechtmäßiger Präsident Venezuelas anerkannt - wozu vor einem Jahr ausgerechnet Pedro Sánchez die Triebfeder gewesen war. Besonders groß war die Demütigung für Guaidó, da fast gleichzeitig ein anderer Minister des spanischen Kabinetts mit der venezolanischen Vizepräsidentin sprach - obwohl deren Anwesenheit in Madrid internationalen Sanktionen widersprach.

Wie gelangte Delcy Rodríguez in den Transitbereich des Madrider Flughafens?

Ende Januar war Delcy Rodríguez, die Nummer zwei im venezolanischen Machtapparat, auf dem Madrider Flughafen Barajas gelandet, in einem Privatjet aus Caracas, so wie es sich für die Machtelite eines Ölstaates geziemt. Im Flugzeug erhielt sie Besuch von Transportminister José Luis Ábalos. Er habe ihr dort nur mitgeteilt, dass sie besser nicht aussteige, damit würde sie gegen Sanktionen verstoßen, rechtfertigte sich Ábalos. Delcy Rodríguez, treue Gefährtin Maduros, murrte, gehorchte - wenn auch nur ein bisschen. Sie gelangte dann doch in den Transitbereich des Flughafens Barajas - wie, ist noch nicht ganz geklärt -, um ihre Reise in einem Linienflug nach Doha fortzusetzen.

Als die Details ans Licht kamen, tobte die konservative Opposition in Madrid, und sie tobt immer noch - was die eigentlich dringenderen Gespräche mit Sánchez über die benötigte Justizreform behindert. Die Konservativen fordern einen Untersuchungsausschuss, weil hier internationales Recht mit Füßen getreten worden sei. Auch der für Venezuela zuständige Repräsentant der Trump-Regierung, Elliott Abrams, sprach von einer Verletzung von EU-Recht. Allerdings verstehe man noch immer nicht ganz, was passiert sei, und sei auf Zeitungsberichte angewiesen - die allerdings gibt es in Spanien derzeit fast täglich über "Delcygate". Sánchez verteidigte seinen Transportminister, Ábalos habe "seine Pflicht getan", um "eine diplomatische Krise zu verhindern".

Die Panne in Barajas ist ein hübsches Beispiel für das insgesamt hilflose Auftreten der Europäer in Sachen Venezuela. Seit einem guten Jahr erkennen die meisten Regierungen der EU Juan Guaidó an, auch das Europäische Parlament hat ihm diese eher symbolische Ehre zuteilwerden lassen - obwohl er in Caracas über keinerlei Macht verfügt, da mögen die USA und die EU noch so viele Sanktionen verhängt haben wie etwa das Einreiseverbot für Maduro und dessen Minister. Das hat in einigen Hauptstädten Europas zu kuriosen Situationen geführt. Dort sitzen venezolanische Botschafter, die eine Regierung vertreten, die die EU nicht anerkennt und die deshalb ihren Amtspflichten nicht nachkommen können. Die teils von Guaidó ernannten Gegenbotschafter wiederum vertreten eine Regierung, die es gar nicht gibt.

Guaidó selbst muss mehr denn je um seine Sicherheit fürchten. Als er von seiner internationalen Reise zurückkehrte, schaffte er es, bedrängt von Maduro-Anhängern, nur mit Müh und Not vom Flughafen in Caracas nach Hause. Sein Onkel wurde verhaftet. Gleichzeitig hat Maduro Spanien und "andere befreundete Länder" um Vermittlung gebeten.