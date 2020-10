Spaniens König Felipe (rechts, neben Königin Letizia und Tochter Leonor) begrüßt am Nationalfeiertag Vizepremier Pablo Iglesias (links). Der Podemos-Chef vertritt eine Partei, deren Wähler die Monarchie ablehnen.

Lange Zeit war die spanische Monarchie Garantin für Stabilität und Einheit. Doch das Vertrauen der Spanier in ihren König bröckelt, während die politische Rechte zunehmend versucht, ihn zu vereinnahmen. Was bleibt ist ein gespaltenes Land.

Von Karin Janker, Madrid

Es war eine Art Lausbubenstreich zum Nationalfeiertag: Spaniens Vizepremier Pablo Iglesias, der an diesem Montag zum ersten Mal an den Feierlichkeiten im Hof des Königlichen Palastes in Madrid teilnahm, trat seiner Majestät König Felipe VI. mit einem Mundschutz gegenüber, der Aufsehen erregte. "Öffentliche Gesundheit" stand auf dem türkisfarbenen Stück Stoff.