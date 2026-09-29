Der Druck war enorm, und er war teils selbstgemacht. Am vergangenen Wochenende hatte Spaniens Premier Pedro Sánchez versprochen, bereits an diesem Dienstag, bei der wöchentlichen Sitzung des Kabinetts, eine landesweite Reform des Mietrechts zu verabschieden.

Wofür seine Regierung acht Jahre lang Zeit gehabt hätte, musste plötzlich binnen weniger Tage geschehen. Ansporn dafür war der eklatante Fall einer Zwangsräumung, bei der die 87-jährige Rentnerin Maricarmen Abascal unter Einsatz von 200 Polizisten aus ihrer Wohnung geholt worden war. Unter dem Eindruck landesweiter Empörung und mehrerer Protestcamps in Madrid, Barcelona, Málaga und weiteren Städten sah sich Sánchez zum Handeln gezwungen. Druck machte insbesondere das linke Bündnis Sumar, das mit Sánchez' Sozialisten koaliert und fünf der 22 Ministerinnen und Minister Spaniens stellt.

Doch weil Sánchez auch mit den Stimmen von Sumar keine Mehrheit im Parlament hat, musste jede Neuregelung des Mietrechts auch mit zwei tendenziell konservativ eingestellten Parteien verhandelt werden: der baskischen Regionalpartei PNV und der katalanischen Junts, die von Carles Puigdemont aus dem Ausland ferngesteuert wird.

Die Sitzung des Kabinetts musste um mehr als eine Stunde verschoben werden

Dass ein Konsens mit Sumar und Junts, also von links bis halbrechts, schwer werden würde, zeigte sich spätestens, als am Dienstagmorgen die Sitzung des Kabinetts um mehr als eine Stunde verschoben werden musste. Zu lange hatten die Verhandlungen in der Nacht davor gedauert. Und was am Ende herauskam, zeigt, dass es noch keine finale Einigung gibt: Um nicht mit leeren Händen vor die Öffentlichkeit zu treten, stellte die Regierung Sánchez kurzerhand zwei neue Dekrete vor, die das Mietrecht reformieren sollen. Sie gelten von sofort an, müssen jedoch noch eine Abstimmung im Parlament überstehen. Das soll an diesem Freitag in einer Sondersitzung geschehen.

Das erste Dekret erfüllt weitreichende Forderungen von Sumar und weiteren linken Splitterparteien, könnte aber einen Konsens im Parlament finden. Das andere ist eine Zuspitzung, von der fraglich ist, ob sie die Parlamentsabstimmung überstehen wird. Insbesondere die baskischen und katalanischen Konservativen dürften dagegen stimmen.

Dem ersten Dekret zufolge soll es bis 2030 keine Zwangsräumungen für vulnerable Bewohner mehr geben, bereits laufende Mietverträge sollen verlängert werden. Immobilienfonds sollen, mit Ausnahmen, bis 2028 keine Wohnungen mehr kaufen dürfen. Vermieter, die zu günstigen Preisen Wohnraum überlassen, sollen steuerliche Vorteile bekommen. Ferienwohnungen sollen höher besteuert und maximal für 31 Tage am Stück vermietet werden. Die Regierung Sánchez hofft, dass sich mit dieser Neuregelung auch Junts und PNV einverstanden erklären können.

Unbefristete Mietverträge sind eine zentrale Forderung der Linken und der Mietervereinigung

Doch gehen die Forderungen der Linken und der Mietervereinigung, die in Madrid mehrere tausend Mitglieder hat, noch deutlich weiter. Dies schlägt sich im zweiten der heute angekündigten Dekrete nieder: Dieses sieht eine grundsätzliche Entfristung von Mietverträgen vor. Bisher dürfen Vermieter nach fünf Jahren Laufzeit das Mietverhältnis kündigen oder die Miete meist beliebig neu festsetzen.

Unbefristete Mietverträge sind eine zentrale Forderung der Linken sowie der Mietervereinigung, die derzeit die Proteste wie das Zeltcamp in Madrids Innenstadt organisiert. Vermieter sollen dem zweiten Dekret zufolge künftig einen berechtigten Grund nachweisen müssen, um den Vertrag nicht zu verlängern. Geschieht das nicht, soll der Mieter entschädigt werden.

Diese Regelung dürfte bei den baskischen und katalanischen Konservativen auf Ablehnung stoßen. Míriam Nogueras, Fraktionssprecherin der Katalanenpartei Junts, sieht eine Gefahr für private Kleinvermieter. Diese würden mit den Forderungen der Linken „im Regen stehen gelassen“.

Doch linke Vertreter der Regierung Sánchez griffen angesichts der Aufregung um den Fall Maricarmen auf scharfe Rhetorik zurück. Der Fall sei ein Wendepunkt – und man müsse sich entscheiden: „Stehen wir auf der Seite der Spekulanten oder auf der der Familien?“, sagte Spaniens Gesundheitsministerin Mónica García aus dem Linksbündnis Sumar. Sie drohte den Sozialisten offen mit einem Boykott.

Maricarmen Abascal darf zurück in ihr Zuhause

Der linkspopulistischen Partei Podemos, deren vier Sitze im Parlament wegen knapper Mehrheiten entscheidend sein könnten, gehen die beiden Reformvarianten noch längst nicht weit genug: Podemos bezeichnet den aktuellen Reformvorschlag als „halbherzig und ungenügend“ und will 650 000 Wohnungen von Großvermietern enteignen.

Der größte Widerstand kommt indes von den konservativen und rechten Oppositionsparteien, dem Partido Popular und Vox, die schon die Parlamentswahl 2027 im Blick haben. Sie plädieren für mehr Neubau und Förderung von Eigentum statt für stärkere staatliche Regulierung. Insbesondere Vox gibt der in Spanien starken Zuwanderung die Hauptschuld an der Wohnungsknappheit.

Das Protestcamp auf Madrids zentralem Innenstadtplatz Puerta del Sol soll derweil bestehen bleiben, bis die Details des „Maricarmen-Dekrets“ veröffentlicht und geprüft wurden, teilte eine Sprecherin der Mietervereinigung mit. Maricarmen Abascal, deren Zwangsräumung das Thema auf die Agenda von Spaniens Regierung gebracht hatte, hat unterdessen einem Angebot des Vermieters zugestimmt und wird in ihr Zuhause im Stadtteil Retiro zurückkehren. Offenbar beeindruckt vom landesweiten Aufschrei hatte das Immobilienunternehmen der 87-Jährigen zugestanden, gegen Bezahlung von 30 Prozent ihrer Einkünfte in der Wohnung zu bleiben.