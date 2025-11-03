Die indigenen Völker Mexikos haben unter den Konquistadoren vor 500 Jahren extrem gelitten. Dieses Unrecht räumt die spanische Regierung nun ein. Eine Entschuldigung ist das nicht – und geht doch manchen schon zu weit.

Die „Rote Königin“ ist nach Madrid gekommen. In einer Holzkiste ist sie gereist, im Frachtraum einer Iberia-Maschine. Einige Monate lang wird sie nun das prächtigste Exponat einer einzigartigen Ausstellung sein, die über vier Standorte der spanischen Hauptstadt verteilt ist.