In Madrid haben am Wochenende Zehntausende Menschen gegen die linke Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Pedro Sanchez protestiert. Redner bezeichneten Sanchez als Verräter und forderten seinen Rücktritt. Sie warfen der Regierung vor, Bündnisse mit Separatisten in Katalonien und anderen Regionen einzugehen. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Vox-Partei, Santiago Abascal, erklärte mit Blick auf Pandemie-bedingte Kontakteinschränkungen, die Regierung habe die Verfassung missachtet und unzählige Spanier eingesperrt. Zu der Kundgebung hatten rund hundert Gruppen aufgerufen, darunter die konservative Volkspartei und die Mitte-rechts-Partei Ciudadanos. Regierungschef Sanchez erklärte bei einer Kundgebung der Sozialisten in Valladolid, die Protestierer in Madrid stünden für ein einseitiges und deswegen diskriminierendes Spanien.